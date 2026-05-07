A Fano è stata scoperta una sepoltura che contiene i resti di una donna morta di parto. Nel suo bacino sono stati trovati anche i resti di un bambino mai nato. La tomba si trova nell’area di piazza Andrea Costa, dove sono stati rinvenuti anche altri reperti storici, tra cui i resti della basilica di Vitruvio, che testimoniano un passato antico della zona.

Lo scorrere della vita nel divenire dei secoli ha lasciato ulteriori tracce, oltre ai resti della basilica di Vitruvio, nell’area di piazza Andrea Costa. Durante le ricerche sono stati rinvenuti frammenti in ceramica e terracotta risalenti al XV secolo e una ciotola realizzata tra il XVII e XVIII secolo appartenente probabilmente al convento di San Daniele. L'emozione degli archeologi Ma quello che ha destato più sensazione è stata la scoperta di un’altra sepoltura, tra quelle già ritrovate di epoca medioevale nei settori antecedenti. Si tratta dello scheletro di una donna, probabilmente morta di parto, con i resti del suo figlioletto non nato tra le ossa del bacino.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fano, trovata la sepoltura di una donna morta di parto: nel bacino i resti del bambino mai nato

Notizie correlate

Basilica di Vitruvio, ecco il pavimento. E spuntano anche i resti di una donna morta di parto in epoca rinascimentaleFano, 6 maggio 2026 – Trovata parte della pavimentazione della Basilica di Vitruvio, oltre ad un piccolo tratto di muro dello stesso identico...

Aperta una tomba al cimitero: bruciati i resti di una donna morta nel ‘98. Il teschio trovato in un angoloPersico Dosimo (Cremona) – Hanno profanato la tomba di una 94enne morta nel 1998.