A Fano, durante lavori di scavo presso la Basilica di Vitruvio, sono stati ritrovati frammenti della pavimentazione originale e un breve tratto di muro realizzato con lo stesso materiale della colonna centrale, la più conservata. Tra i reperti emersi, anche i resti di una donna deceduta durante il parto in epoca rinascimentale. I ritrovamenti sono stati annunciati dalle autorità archeologiche senza ulteriori dettagli sui pezzi recuperati.

Fano, 6 maggio 2026 – Trovata parte della pavimentazione della Basilica di Vitruvio, oltre ad un piccolo tratto di muro dello stesso identico materiale della colonna centrale, quella meglio conservata. I primi dieci giorni di scavo hanno anche restituito i resti di una donna morta di parto, in epoca rinascimentale, con il cranio del suo bambino ancora posato all’altezza del bacino. Le ultime novità delle indagini archeologiche di piazza Andrea Costa sono state illustrate oggi dal Soprintendente Andrea Pessina e dalla funzionaria archeologa Ilaria Rossetti, alla quale è affidata la direzione dello scavo. https:www.ilrestodelcarlino.itfanocronacagiardini-di-vitruvio-udn9e3o9 Le indagini sulla pavimentazione e i muri romani.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basilica di Vitruvio, ecco il pavimento. E spuntano anche i resti di una donna morta di parto in epoca rinascimentale

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Occhio alla Notizia. . Nuove scoperte nell’area archeologica di piazza Andrea Costa, dove sono stati riportati alla luce un tratto del muro della basilica di Vitruvio e alcuni frammenti lapidei riconducibili alla pavimentazione dell’edificio. Potenziate le attività di sc - facebook.com facebook