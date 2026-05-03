Si lancia dal monte ma si blocca tra gli alberi | soccorsi in azione per un base jumper

Sabato mattina, gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino di Riva del Garda sono intervenuti dopo che un base jumper ha tentato un lancio dal monte, ma si è bloccato tra gli alberi. La squadra ha raggiunto la zona per soccorrere la persona in difficoltà. La situazione ha richiesto un intervento rapido e preciso per mettere in sicurezza il soggetto coinvolto. L’incidente si è verificato in una mattinata caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli.

È stata una mattinata impegnativa quella di sabato 2 maggio 2026 per gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino di Riva del Garda.Dopo l’intervento notturno del giorno prima, volto a recuperare due escursionisti bloccati sulla parete dello Scudo, sono stati nuovamente allertati da.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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