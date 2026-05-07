Famiglia scomparsa nel nulla aperta un’inchiesta per sottrazione di minore

Una famiglia è scomparsa nel nulla lo scorso 20 aprile, e le ricerche sono ancora in corso. L’auto del nucleo familiare è stata trovata a Tarcento, ma non ci sono ancora tracce dei loro spostamenti successivi. Le autorità hanno aperto un’indagine per sottrazione di minore, senza ancora aver identificato i motivi della scomparsa. La vicenda rimane irrisolta e sotto stretta osservazione.

Svolta giudiziaria nel giallo della famiglia sparita nel nulla dallo scorso 20 aprile, la cui automobile è stata ritrovata a Tarcento. La Procura della Repubblica di Piacenza, provincia dove risiedono gli scomparsi (a Castell'Arquato), ha ufficialmente aperto un fascicolo d’inchiesta con.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Padre non vede il figlio da oltre un anno: denuncia la ex per sottrazione di minoreJESI - È una storia che lascia il segno quella di un operaio di 37 anni, originario della Costa d’Avorio, che da oltre un anno non vede il figlio e... “Vado in discoteca”, angoscia per Azzurra scomparsa nel nulla dal 18 di marzoArcille (Grosseto), 9 aprile 2026 – Ha 25 anni è residente ad Arcille, nel comune di Campagnatico. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Famiglia sparita nel nulla da due settimane: ricerche in corso; Sassari, Angelo Griffo è scomparso nel nulla da otto giorni. L'appello della famiglia: Non lasciateci soli; Scomparsa nel nulla da giorni: chi è Elisa Giugno, la 22enne ritrovata morta in un campo; Scomparsa in Salento 27 anni fa, alla famiglia i vecchi atti d'indagine. Famiglia sparita nel nulla, campo base a Tarcento e soccorsi in azioneDopo il ritrovamento dell'automobile in via Monte Grappa è stata attivata la task force per rintracciare la madre e i due figli spariti da quasi tre settimane da Piacenza. Impegnati elicotteri, droni ... ilpiacenza.it Famiglia scomparsa dal 20 aprile, l'ex marito lancia l'allarme: i cellulari dei figli irraggiungibili, trovata solo l'autoUna famiglia scomparsa nel nulla. «Sonia mi aveva riferito di voler passare qualche giorno di vacanza con i nostri figli e i quattro cani, dunque sapevo che sarebbero partiti alla volta ... corriereadriatico.it È stato attivato a Tarcento (Udine) il posto di comando avanzato per le ricerche di una famiglia scomparsa da Piacenza lo scorso 20 aprile. I soccorritori cercano tracce di Sonia Bottacchiari, di 49 anni e dei figli, di 14 e 16 anni #ANSA - facebook.com facebook