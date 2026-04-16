Padre non vede il figlio da oltre un anno | denuncia la ex per sottrazione di minore

Un uomo di 37 anni, originario della Costa d’Avorio, ha denunciato la ex per sottrazione di minore, affermando di non aver più incontrato il figlio da oltre un anno e di non conoscere la sua posizione. La vicenda si svolge a Jesi, dove il padre ha deciso di portare avanti l’azione legale dopo l’assenza prolungata del bambino. La denuncia è stata presentata presso le autorità competenti.

JESI - È una storia che lascia il segno quella di un operaio di 37 anni, originario della Costa d’Avorio, che da oltre un anno non vede il figlio e non sa più dove si trovi. Una distanza diventata improvvisamente totale, dopo mesi in cui il rapporto, seppur difficile, era riuscito a resistere.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Padre in preda all'ira lancia il cellulare in faccia al figlio minore ad Ancona poi semina il caos in ospedaleÈ stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di circa 40 anni per violenza domestica ad Ancona. Caso Spada, minacce al figlio di un anno: la donna denunciaLa compagna di Luca Spada, l’autista di ambulanze fermato sabato a Forlì con l’accusa di aver causato la morte di pazienti durante i trasporti, ha... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Padre non vede il figlio da oltre un anno: denuncia la ex per sottrazione di minore; Nella nostra unità sperimentiamo la Sua presenza. Non c’è altra via; I bambini di Rosciano tornano dal padre. L'avvocato della madre: Presentiamo ricorso; Papa Leone XIV in Algeria: Cuore di Dio è straziato dalle guerre, non sta coi prepotenti. Il principe Harry non vede l’ora di essere invitato da suo padre, sogna che Carlo lo chiami a trascorrere le vacanze a Sandringham con tutta la famiglia: il retroscenaSarebbe bello essere invitati a trascorrere le vacanze con papà. Poi o meno suonerebbe così l’appello lanciato dagli Stati Uniti in direzione Londra per commuovere il cuore tenero di re Carlo III e ... ilfattoquotidiano.it Il calvario infinito di Oscar che dal 2023 non vede più la figlia in affido condivisoOscar è un padre che, da due anni, non riesce più a vedere la sua bambina. La piccola, che oggi ha sei anni, era stata affidata ai genitori con modalità condivisa dalla settima sezione civile del ... torino.repubblica.it Convento Santuario Padre Pio. . Santa Messa 16 aprile 2026 Mons. Domenico D'Ambrosio - facebook.com facebook Il Santo Padre Leone XIV ha incontrato le Autorità Civili, il Corpo Diplomatico e la Società Civile presso il Palazzo Presidenziale di Yaoundé, durante il Viaggio Apostolico in Camerun. Il Papa ha affrontato i temi della pace, del buon governo e del ruolo della s x.com