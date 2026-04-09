Vado in discoteca angoscia per Azzurra scomparsa nel nulla dal 18 di marzo

Azzurra Canuti, 25 anni residente ad Arcille, nel comune di Campagnatico, è scomparsa il 18 marzo scorso. Dopo aver lasciato la sua abitazione, si era diretta verso Milano con l’intenzione di frequentare una discoteca. Da allora non ha più fatto ritorno né dato notizie di sé. Le ricerche sono ancora in corso, ma finora non sono stati trovati elementi utili a chiarire cosa le sia successo.

Arcille (Grosseto), 9 aprile 2026 – Ha 25 anni è residente ad Arcille, nel comune di Campagnatico. Si tratta di Azzurra Canuti, scomparsa nel nulla oramai tre settimane dopo essere partita per Milano con l’idea di andare in discoteca. Dopo alcune telefonate rassicuranti quando la ragazza aveva raggiunto la Lombardia, il cellulare della ragazza è stato avvolto da un silenzio assordante, nessuna voce a rincuorare i genitori Antonella Fantacci e Lamberto Canuti che si sono rivolti a Chi l’ha visto?, su Rai Tre per un disperato appello tramite la giornalista Federica Sciarelli a chiunque avesse notizie di Azzurra. Fino al 18 marzo i contatti tra i genitori e la figlia erano regolari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Vado in discoteca”, angoscia per Azzurra scomparsa nel nulla dal 18 di marzo Azzurra Ferretti scomparsa a Roma, l'ultimo messaggio della 19enne: «Vado in ospedale». La lite con l'ex e il telefono spentoSale l'angoscia per la scomparsa di Azzurra Ferretti, diciannovenne svanita nel nulla da lunedì 26 gennaio da Roma, quartiere Centocelle, dove vive... Ore di angoscia per un 13enne: scompare nel nulla durante la passeggiata nei boschi, ritrovato in serataRimini, 6 marzo 2026 – Paura nel pomeriggio a Montefiore Conca per la scomparsa di un ragazzino autistico di 13 anni, ospite della comunità di Ca’...