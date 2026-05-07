Un perito ha riferito che i genitori sono stati avvisati del ricovero della figlia, ma non di quello di un’altra persona presente nel bosco. Secondo quanto dichiarato, sono stati fatti tentativi di trovare un individuo specifico senza successo. La vicenda riguarda una famiglia coinvolta in un episodio avvenuto in un'area boschiva, con dettagli sulla ricerca di persone scomparse o coinvolte. La notizia si basa su dichiarazioni rese durante un procedimento legale.

Quando la bimba della famiglia nel bosco è stata ricoverata, dall’ospedale e dagli assistenti sociali non è partita alcuna chiamata verso la madre. Nelle prime ore sarebbe stato contattato soltanto Nathan, che aveva però il cellulare non raggiungibile. Questo ha causato un ritardo nel mettere a conoscenza i genitori dello stato di salute della bambina. Questo è quanto ha ricostruito lo psichiatra Cantelmi, perito incaricato dai legali che assistono la famiglia. Non hanno chiamato Catherine Lo psichiatra Tonino Cantelmi, perito incaricato dai legali che assistono la famiglia nel bosco, ha sollevato un episodio spiacevole. In merito alla situazione in ospedale, dove è ricoverata una delle figlie della coppia, fa sapere che la madre non è stata contattata.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, retroscena di Cantelmi sul ricovero della figlia: "Hanno cercato Nathan ma non Catherine"

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