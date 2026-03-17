Famiglia nel bosco lo psichiatra Cantelmi a Open | Nathan e Catherine devastati dal dolore Il distacco dei bambini è stato un errore

Un'istituzione si misura anche dalla capacità di ammettere i propri sbagli, afferma lo psichiatra Cantelmi in un'intervista a Open. Racconta di Nathan e Catherine, una famiglia trovata nel bosco, che sono profondamente sconvolti. Secondo Cantelmi, il distacco dei bambini rappresenta un errore, evidenziando la sofferenza che questa situazione ha causato.

«Una istituzione è grande se sa ritornare sui suoi passi, ma è grandissima se sa riconoscere i suoi errori». Il professor Tonino Cantelmi, psichiatra e perito di parte di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, non usa giri di parole per definire quello che sta accadendo alla cosiddetta « famiglia nel bosco ». Il rischio di ulteriori traumi è dietro l’angolo, spiega Cantelmi a Open, e lo ha dimostrato anche il provvedimento dei giorni scorsi del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila, che ha disposto l’allontanamento della madre e il trasferimento dei figli in una struttura diversa dalla casa famiglia di Vasto, dove si trovano dal 20 novembre scorso, quando ai genitori è stata revocata la responsabilità genitoriale. 🔗 Leggi su Open.online

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