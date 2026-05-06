Famiglia nel bosco scontro sul ricovero della bimba La versione di Cantelmi | Nessuno ha chiamato la madre
Una famiglia nel bosco si trova al centro di una disputa legale riguardante il ricovero di una bambina. Secondo la versione resa nota da un avvocato, nessuno avrebbe chiamato i genitori prima che la piccola fosse portata in ospedale. La bambina è stata ricoverata d’urgenza, ma i genitori sono stati informati solo successivamente. La vicenda è stata riportata da fonti di Fanpage.it.
La bimba è stata ricoverata d’urgenza, ma i genitori sono stati avvisati solo dopo. A Fanpage.it lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte della "famiglia nel bosco" spiega che è stato "concesso ai genitori di visitarla, ma alla presenza di una operatrice della casa famiglia senza alcuna intimità".🔗 Leggi su Fanpage.it
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