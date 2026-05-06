Famiglia nel bosco scontro sul ricovero della bimba La versione di Cantelmi | Nessuno ha chiamato la madre

Una famiglia nel bosco si trova al centro di una disputa legale riguardante il ricovero di una bambina. Secondo la versione resa nota da un avvocato, nessuno avrebbe chiamato i genitori prima che la piccola fosse portata in ospedale. La bambina è stata ricoverata d’urgenza, ma i genitori sono stati informati solo successivamente. La vicenda è stata riportata da fonti di Fanpage.it.