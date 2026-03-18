Iran Tajani | Leali con Usa ma guerra non è di competenza Nato No a missione a Hormuz serve soluzione Onu

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che l'Italia mantiene un rapporto di lealtà con gli Stati Uniti, ma ha precisato che la guerra in questione non riguarda direttamente la Nato. Ha inoltre espresso il rifiuto di una missione militare a Hormuz e ha sottolineato la necessità di una soluzione attraverso le Nazioni Unite. La sua posizione si basa sulla distinzione tra alleanze e competenze dell'organizzazione internazionale.

(Adnkronos) – "Siamo sempre stati leali con gli Stati Uniti, ma questa guerra non coinvolge un'area di interesse o di competenza della Nato". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo ad Agorà su Rai3. ''Noi rimaniamo invece a presidiare la libertà di navigazione nel Mar Rosso'' e restiamo impegnati ''nella lotta antipirateria. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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