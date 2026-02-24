Il caso Epstein decima i laburisti Arrestato il diplomatico Mandelson

L’arresto di Mandelson, ex ministro e ambasciatore negli Stati Uniti, è avvenuto dopo che si è scoperto che aveva condiviso documenti riservati con un uomo accusato di reati sessuali. La polizia ha trovato prove che collegano il diplomatico alle comunicazioni illecite, portando alla sua cattura. Le indagini si concentrano sulla natura delle informazioni scambiate e sul possibile coinvolgimento in attività illecite. La vicenda ha colpito duramente i membri del partito laburista.

L'ex ministro e ambasciatore negli Usa in manette per i documenti condivisi con il faccendiere pedofilo. Nuove rivelazioni imbarazzanti sul principe Andrea Mountbatten-Windsor: avrebbe fatto pagare i «massaggi» ai contribuenti. Il caso Epstein continua a produrre nuove scosse. E a finire sotto i riflettori è, ancora una volta, Andrea Mountbatten-Windsor. Le ultime rivelazioni provenienti dal Regno Unito, infatti, aggiungono dettagli sempre più imbarazzanti ai suoi già controversi rapporti con Jeffrey Epstein. Secondo ricostruzioni emerse da fonti britanniche, durante gli anni in cui ricopriva incarichi ufficiali come inviato speciale per il commercio, Andrea avrebbe inserito, tra le note spese rimborsate dallo Stato, anche servizi di «massaggi» non meglio specificati, insieme a spese particolarmente elevate per voli e soggiorni alberghieri.