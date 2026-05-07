A Palermo è stato individuato un uomo che si spacciava per diplomatico senza averne i requisiti e, sorprendentemente, senza aver conseguito la patente di guida. Secondo quanto riferito, l’individuo affiancava una missione umanitaria attribuita a un presunto servizio segreto, ma le autorità hanno svelato la sua identità falsa e l’assenza delle qualifiche necessarie. L’uomo è stato fermato e sottoposto a verifiche.

AGI - Impegnato in una missione umanitaria per conto di un sedicente servizio segreto: come nella scena di un film della commedia all'italiana, cercava di farsi spacciare per un diplomatico un uomo di 64 anni, noto alle forze dell'ordine, fermato dai carabinieri a Palermo durante un normale controllo del territorio. In via Simone Guli i militari hanno intercettato l'autovettura che esponeva la targhetta riservata al Corpo Diplomatico: alla guida c'era l'uomo, che ha mostrato ai militari un passaporto con la denominazione " laissez passer ", caratterizzato da una copertina nera con le scritte " Onu ", " Nato " e l'intestazione " Diplomatic Intelligence Service ".🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Falso diplomatico in giro a Palermo, non aveva neanche la patente

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