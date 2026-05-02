Falso cieco alla guida sequestrati 104mila euro | aveva rinnovato la patente e chiesto il porto d'armi

Un uomo di 60 anni è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per aver guidato nonostante si fosse dichiarato cieco assoluto nel 2018. Durante l’indagine sono stati sequestrati circa 104 mila euro, e l’uomo aveva anche richiesto il porto d’armi, nonostante l’assenza di visione. La vicenda riguarda il rinnovo della patente e le dichiarazioni false fatte dall’interessato, che aveva mantenuto comunque il permesso di guida.

Un uomo di sessant'anni è stato denunciato dalla Guardia di Finanza: si era dichiarato "cieco assoluto" nel 2018, ma guidava la macchina e aveva chiesto pure il porto d'armi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Falso cieco al volante, incassava la pensione e chiedeva il porto d'armi. Sequestrati 104mila euroRisultava "cieco assoluto" dal 2018, eppure guidava regolarmente, aveva rinnovato la patente e di recente aveva persino presentato istanza per il... Chiede il pass disabili ma guida l'auto, scoperto falso cieco. Truffa da 104mila euroSi era presentato come "cieco assoluto" per ottenere la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, ma in realtà guidava regolarmente... Altri aggiornamenti Si parla di: Sassari, a processo con l’accusa di essere un falso cieco: No, si muove a memoria. Assolto - L'Unione Sarda.it. Falso cieco alla guida, sequestrati 104mila euro: aveva rinnovato la patente e chiesto il porto d’armiUn uomo di sessant'anni è stato denunciato dalla Guardia di Finanza: si era dichiarato cieco assoluto nel 2018, ma guidava la macchina e aveva ... fanpage.it Roma: smascherato falso cieco assoluto. Guidava l’auto nel centro cittadinosequestro preventivo per oltre 104.000 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, nei confronti di un sessantenne che, dal 2018, percepiva indebitamente la pension ... ilmetropolitano.it