Dal Sud partono anche i nonni | raddoppiati gli over 75 che seguono figli e nipoti In vent’anni emigrati 350mila giovani laureati

I nonni del Sud sono partiti per seguire i figli e i nipoti, un fenomeno che ha visto raddoppiare gli over 75 che vivono al Centro-Nord. In vent’anni, circa 350.000 giovani laureati hanno lasciato il Sud in cerca di opportunità lavorative, portando molti anziani a trasferirsi per stare vicino alle famiglie. Oggi, più di 184.000 persone sopra i 75 anni vivono stabilmente al Nord, rispetto ai circa 96.000 del 2002.
Non partono più solo i figli e i nipoti. Ora partono anche i nonni. Sono oltre 184mila gli over 75 residenti formalmente nel Mezzogiorno ma che vivono stabilmente al Centro-Nord, quasi il doppio rispetto ai circa 96mila del 2002. Una migrazione silenziosa, spesso invisibile nelle statistiche ufficiali, fatta di anziani che lasciano le proprie case per ricongiungersi con le famiglie emigrate o per avere accesso a servizi sanitari migliori. A dirlo è il rapporto di Svimez e Save the Children “Un Paese, due emigrazioni. Freedom to move, right to stay ”. Secondo le stime del report, la crescita dei cosiddetti “nonni con la valigia” riflette due dinamiche intrecciate: il ricongiungimento familiare con figli e nipoti emigrati e la difficoltà di ricevere servizi di cura adeguati nel Mezzogiorno, dove l’offerta sanitaria e assistenziale resta più debole rispetto al resto del Paese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
