La curiosità | partono i corsi per i genitori per conoscere capire ed educare le nuove generazioni

Il progetto nasce dal desiderio di costruire una comunità educante capace di sostenere famiglie, ragazzi e territorio. Genitori non si nasce, ma si diventa, seguendo anche corsi mirati per poter meglio svolgere il proprio ruolo, riuscire ad entrare in sintonia con i figli nelle loro varie fasi di crescita e nella lotta contro il bullismo. Corsi mirati che a Foligno andranno in scena giovedì 26 marzo (ore 20.45, Cooperativa Sociale La Locomotiva, via della Rosa 3) con un altro laboratorio dal titolo “I ruoli dei genitori e della comunità” del progetto “Passo dopo passo”, a cura dell’associazione ‘Tana libera tutti’. Il progetto nasce dal desiderio di costruire una comunità educante capace di sostenere famiglie, ragazzi e territorio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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