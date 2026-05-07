Sette giornalisti di Fanpage sono stati chiamati a processo per diffamazione, in seguito a notizie false riguardanti la Lega e l’Ugl. La testata si era sbagliata e non aveva pubblicato scuse ufficiali. Alcuni soggetti coinvolti, inizialmente indicati come possibili reati di corruzione, avevano deciso di denunciare la testata, che ora si trova sotto accusa.

Si erano sbagliati e non si erano mai scusati. Qualcuno, sbattuto in prima pagina per possibili reati di corruzione, non aveva particolarmente gradito e aveva sporto denuncia nei confronti della testata Fanpage. Risultato? Oggi è arrivato il rinvio a giudizio a Roma per diffamazione per gli autori dell’inchiesta giornalistica ‘ Follow the money ’, pubblicata nel 2021 su Fanpage e in cui era finito al centro il sottosegretario Claudio Durigon. Dopo la conclusione delle indagini preliminari i pm capitolini hanno disposto la citazione diretta a giudizio nei confronti di 7 persone, tra cui anche l’allora direttore della testata giornalistica e due ex sindacalisti dell’Ugl, nella quale Durigon ha ricoperto ruoli apicali.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fake news contro Lega e l’Ugl: sette giornalisti di Fanpage a processo per diffamazione

Notizie correlate

IA contro fake news: nasce l’algoritmo che giudica i giornalistiAon D’Souza ha lanciato mercoledì Objection, una startup che punta a utilizzare l’intelligenza artificiale per giudicare la veridicità delle notizie...

Il caso della multa Inps da 8 milioni a Fanpage e Today per scorretta applicazione dei contratti dei giornalisti. La replica di FanpageL’Inps ha sanzionato per un totale di 8 milioni di euro Ciaopeople, editore di Fanpage.

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Moschea e volantini in bengalese, scontro politico sui candidati. Vallotto e Cisint: Incoraggiano una teocrazia in città; Bengalesi candidati, da Venezia a Vigevano: i partiti vanno in tilt; Congresso famiglia, Meloni al M5s: Punkabbestia al Governo, attacchi anche dal Fvg; Graffito con omino impiccato contro l'attivista della lega Eterno.

Il solito fake della sinistra Salvini riempie la piazza ma loro pubblicano le foto prima d...Distorcere la realtà. Raccontare che una manifestazione contro le grottesche imposizione dell’Unione Europea, contro l’Islam più estremo e favore delle nostre tradizioni è andata malissimo. Anzi, è st ... msn.com

Catello Maresca. . ATTENZIONE alle FAKE NEWS….una notizia NON VERIFICATA crea solo confusione e disinformazione. #catellomaresca #napoli #fakenews #unica #unionenazionaleantimafia - facebook.com facebook

Carlo la dichiarazione attribuita a Smotrich e' una fakenews. Dovresti ripensare(o cancellare) il tuo post. x.com