Il caso della multa Inps da 8 milioni a Fanpage e Today per scorretta applicazione dei contratti dei giornalisti La replica di Fanpage
L’Inps ha multato con 8 milioni di euro Ciaopeople, editore di Fanpage.it, e Citynews, che gestisce le testate locali Today, perché non hanno applicato correttamente i contratti dei giornalisti. La sanzione deriva da controlli sulle modalità di assunzione e pagamenti, che hanno evidenziato irregolarità. Le aziende hanno subito richiesto chiarimenti, mentre l’ente previdenziale ha confermato la decisione. La vicenda coinvolge decine di professionisti e solleva dubbi sulla gestione contrattuale nel settore dell’informazione online. La questione resta al centro di un acceso dibattito.
L' Inps ha sanzionato per un totale di 8 milioni di euro Ciaopeople, editore di Fanpage.it, e Citynews, che edita le testate locali Today. Le multe sono state imposte perché secondo l'istituto previdenziale le due società avrebbero dovuto versare i contributi per i lavoratori sulla base delle retribuzioni previste dal contratto nazionale dei giornalisti firmato dal sindacato unitario Fnsi e dalla federazione degli editori, la Fieg (ccnl comunque scaduto da un decennio). Invece entrambe applicano il contratto delle aziende aderenti all'Unione stampa periodica italiana (Uspi) sottoscritto dal sindacato Figec-Cisal, che prevede stipendi molto più bassi.
