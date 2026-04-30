Baronissi la sindaca Petta | Approvato il rendiconto 2025 conti solidi e gestione responsabile

Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il rendiconto di gestione 2025, confermando la solidità dei conti comunali. La sindaca ha commentato l’evento sottolineando la gestione responsabile dell’amministrazione. La delibera rappresenta un passaggio importante per il bilancio cittadino e la trasparenza delle attività amministrative, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sulle voci di bilancio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio comunale di Baronissi ha approvato il rendiconto di gestione 2025, un passaggio fondamentale che certifica, con dati concreti, la solidità dell’azione amministrativa e la coerenza delle scelte compiute nell’interesse della comunità. « Il rendiconto non è solo un atto contabile, ma uno strumento di verità: ci dice con chiarezza se abbiamo amministrato bene. I numeri confermano un Comune solido, con conti in ordine e una gestione attenta e responsabile », dichiara la Sindaca Anna Petta. Dal punto di vista tecnico, emerge una gestione di cassa equilibrata e positiva. Il fondo cassa si attesta a € 9.463.490,25, con un incremento nel corso del 2025 di € 189.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Baronissi, la sindaca Petta: “Approvato il rendiconto 2025, conti solidi e gestione responsabile” Notizie correlate Baronissi, la Sindaca Petta: “Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione”Tempo di lettura: 4 minutiAncora una volta assistiamo alla diffusione di comunicati anonimi, offensivi e gravemente diffamatori da parte di chi si... Baronissi, Petta: “Stretta sul gioco d’azzardo, approvato il nuovo regolamento”Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi segna un punto fermo nella lotta alla ludopatia con l’approvazione del Regolamento Comunale di Esercizio dei... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Anna Petta: Geppino Parente è la scelta giusta per guidare la Provincia di Salerno; Baronissi, inaugurata la comunità di accoglienza MareLuna; Scomparsa a Baronissi da mercoledì, proseguono le ricerche di Vincenza D'Amore; Baronissi, ore di angoscia per Vincenzina. Baronissi (SA). Elezioni provinciali, la sindaca Petta: ‘Geppino Parente è la scelta giusta per guidare la Provincia’La sindaca di Baronissi esprime il proprio sostegno per la candidatura alla Presidenza della Provincia: Servono esperienza, ascolto e una visione co ... teleradio-news.it Baronissi (SA). Comune, la Sindaca Anna Petta: ‘Basta fango e accuse anonime contro l’Amministrazione’La Sindaca Anna Petta:La politica si fa con coraggio e responsabilità, non nascondendosi dietro un simbolo. Chi diffama senza firmarsi dimostra solo di ... teleradio-news.it Comune di Baronissi. . IN DIRETTA - Consiglio Comunale del 29/04/2026 - facebook.com facebook