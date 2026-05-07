Sandro Tonali e Nicoló Fagioli hanno raggiunto un accordo a Milano riguardo al caso scommesse, con una multa e una pena sospesa. L'inchiesta di Milano si conclude con questa soluzione e non sono state avanzate altre accuse nei loro confronti. La vicenda ha coinvolto i due calciatori, che hanno deciso di patteggiare, portando alla chiusura del procedimento giudiziario.

Sandro Tonali e Nicoló Fagioli chiudono il caso scommesse anche con la giustizia penale. Tonali ha patteggiato pagando 78mila e 250euro, Fagioli invece con un mese di arresti a Milano ma col beneficio della sospensione condizionale della pena, nell’inchiesta sugli atleti che tra il 2021 e il 2023 giocavano su piattaforme non autorizzate di scommesse online. Precedentemente – per quanto riguarda la giustizia sportiva – Fagioli aveva ricevuto una squalifica di 12 mesi, di cui sette effettivi e cinque commutati in altre prescrizioni. Tonali, invece, era stato squalificato per un totale di 18 mesi, di cui dieci di assenza forzata dai campi e...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fagioli e Tonali patteggiano a Milano per il caso scommesse: multa e pena sospesa, chiusa l’inchiesta di Milano

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