Patteggiano a Milano i ‘gestori’ delle scommesse dei calciatori

Cinque persone coinvolte in un sistema di scommesse clandestine legato a calciatori di serie A hanno patteggiato davanti al giudice di Milano. La causa di questa decisione è l’inchiesta condotta dai pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini, coordinata dalla polizia giudiziaria della Gdf, che ha portato all’arresto di alcuni sospetti nel maggio 2025. Le accuse riguardano un network di gestione delle scommesse illegali, che ha coinvolto anche una dozzina di calciatori. I patteggiamenti prevedono pene tra i due e i due anni e sei mesi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno patteggiato a pene comprese tra i due anni e i due anni e 6 mesi davanti alla gup di Milano Giulia Masci le cinque persone che erano state arrestate con i domiciliari nel maggio 2025 nell’inchiesta dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini e della polizia giudiziaria della Gdf sul “sistema” di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A. Con i patteggiamenti sono stati anche già recuperati poco meno di 800mila euro rispetto alla confisca disposta per un totale di 1,5 milioni di euro, tra conti e immobili. Tra gli indagati Tommaso De Giacomo e Patrik Frizzera, che erano accusati di essere i presunti gestori del “sistema”, hanno patteggiato rispettivamente 2 anni e 3 mesi e 2 anni con le pene già convertite in lavori di pubblica utilità e con la revoca di tutte le misure cautelari, come richiesto anche dal loro legale, l’avvocato Vincenzo Scarano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

