Giro di scommesse clandestine con calciatori di serie A | a Milano patteggiano in cinque

Milano, 18 febbraio 2026 – Hanno patteggiato a pene comprese tra i due anni e i due anni e 6 mesi davanti alla gup di Milano, Giulia Masci, le cinque persone che erano state arrestate con i domiciliari nel maggio 2025 nell'inchiesta dei pm Roberta Amadeo e Paolo Filippini e della polizia giudiziaria della Gdf sul "sistema" di scommesse clandestine che aveva coinvolto anche una dozzina di calciatori di serie A. Con i patteggiamenti sono stati anch e già recuperati poco meno di 800mila euro rispetto alla confisca disposta per un totale di 1,5 milioni di euro, tra conti e immobili. I debiti di Zaniolo e Florenzi nelle chat di Tonali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Patteggiano a Milano i ‘gestori’ delle scommesse dei calciatoriCinque persone coinvolte in un sistema di scommesse clandestine legato a calciatori di serie A hanno patteggiato davanti al giudice di Milano.

Leggi anche: Scommesse clandestine. Un grosso giro scoperto a Salerno

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Giro di scommesse clandestine con calciatori di serie A: a Milano patteggiano in cinqueLa gup Giulia Masci ha ratificato le pene a due anni e sei mesi per Antonio Scinocca, Antonino Parise e Andrea Piccini, soci e amministratori della Elysium Group. Ha patteggiato due anni Patrick Frizz ... ilgiorno.it

Calcio e scommesse clandestine, patteggiano i registi del sistema: orologi finti e bonifici per coprire i debiti dei giocatori di Serie APene fino a 2 anni e 6 mesi, confische per 1,5 milioni e lavori di pubblica utilità: recuperati già 800mila euro ... giornalelavoce.it

Fabrizio #Corona contro Alessandro #Bastoni sul caso #calcioscommesse: "Bastoni come Fagioli scommetteva e quando aveva buchi in giro vendeva le giocate. Bastoni metteva sul piatto delle scommesse alla malavita, al circuito illegale, ai criminali, facebook