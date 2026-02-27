L’omicidio di Becciolini il libro di Stefano Bisi oggi ad Arezzo

Arezzo, 27 febbraio 2026 – È stato presentato oggi il libro di Stefano Bisi intitolato «Le dittature serrano i cuori. L’omicidio di Giovanni...». La cerimonia si è svolta nella sala comunale, con la presenza di alcuni giornalisti e appassionati. Il testo analizza il caso di Giovanni Becciolini, ucciso in circostanze ancora da chiarire. Nessun rappresentante delle istituzioni era presente alla presentazione.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Si chiama «Le dittature serrano i cuori. L’omicidio di Giovanni Becciolini e la furia fascista della notte di San Bartolomeo», è il libro di Stefano Bisi che sarà presentato ad Arezzo oggi alle 17,30 alla Camu la casa della musica nel palazzo di Fraternita dei Laici in piazza Grande alla presenza dell’autore. Modera Luigi Alberti e introduce Luigi Scatizzi presidente Acli Arezzo, l’incontro si inserisce all’interno del Life festival di Acli. Al cimitero di Trespiano sulla tomba di Giovanni Becciolini è scritto: “Ucciso nell’adempimento di un alto dovere di fraterna solidarietà in un triste ritorno di oscura... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’omicidio di Becciolini, il libro di Stefano Bisi oggi ad Arezzo Omicidio nel pisano, arrestato ad Arezzo il presunto omicida 25enneArezzo, 15 febbraio 2026- Ha 20 anni e risulta avere segnalazioni per reati contro la persona e in materia di stupefacenti, l'albanese fermato nella... Ad Arezzo Vittorio Gallese con il libro “Il Sé digitale, dai neuroni specchio alla mediazione tecnologica”Arezzo, 1 febbraio 2026 – Il secondo evento della quarta stagione di Arezzo Science Lab porterà in città uno dei più noti e autorevoli...