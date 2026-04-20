Facce da Ozempic | i segni di un abuso

Negli ultimi tempi sono stati notati molti volti con caratteristiche insolite, tra cui viso allungato, guance svuotate e zigomi più sporgenti. Sono visibili anche solchi naso-labiali più profondi, pelle cadente e meno tonica, con un aspetto generale più stanco e invecchiato. Questi cambiamenti sono stati osservati in diverse persone e sono associati a una perdita di volume e tono cutaneo.

Se ne vedono tante in giro, facce scavate, allungate e svuotate, guance incavate, zigomi più sporgenti, solchi naso labiali più profondi, lassità cutanea, pelle meno sostenuta e cadente verso il basso, in pratica visi più stanchi, sciupati e invecchiati. È la «faccia da OZEMPIC», una espressione coniata dai dermatologi, per descrivere gli effetti della conseguenza del rapido dimagrimento favorito dai farmaci della classe GLP1, una perdita di peso che provoca un aspetto estetico del volto caratteristico, il quale si sviluppa non per azione diretta della molecola, ma come conseguenza della perdita del supporto adiposo a carico dei cuscinetti...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Facce da Ozempic": i segni di un abuso Notizie correlate Segni. Dall’“investitura” di S.E. Vescovo Dante Bernini ai giorni nostri. I 50 anni del Coro Giovanile di Segni diretto da Don Franco FagioloSEGNI (Eledina Lorenzon) – Era proprio nei primi giorni del mese di Marzo del lontano 1976, quando l’allora Vescovo diocesano Mons. Il lato oscuro di Ozempic: corpi svuotati, glutei e viso “ricostruiti” con grasso da cadaveriNegli Stati Uniti sta prendendo piede una pratica di medicina estetica estrema: l’utilizzo di tessuto adiposo prelevato da donatori cadavere per il... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Agorà Up to Date 2026: dall’Ozempic Face alla sicurezza, quando la medicina estetica risponde ai nuovi bisogni sociali; Ozempic: 400.000 post Reddit rivelano effetti effetti mai emersi nei trial clinici; Effetto Ozempic da Hollywood alla moda | tornano le taglie piccole e tramonta la body positivity. Facce da Ozempic: i segni di un abusoSe ne vedono tante in giro, facce scavate, allungate e svuotate, guance incavate, zigomi più sporgenti, solchi naso labiali più profondi, lassità cutanea, pelle meno sostenuta e cadente verso il basso ... ilgiornale.it "Dimagrita grazie all'Ozempic". La domanda sui social fa infuriare Emma Marrone: la dura replica >> https://buff.ly/Wo27KCB - facebook.com facebook