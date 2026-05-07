Fabrizio Palermo lascia Siena Ora al Monte dei Paschi c’è posto sia per l’avvocato di Urso che per Caltagirone jr

Fabrizio Palermo ha lasciato il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena. La sua uscita è stata annunciata con fermezza, aprendo spazi in consiglio sia per l’avvocato coinvolto in questioni politiche sia per il figlio di un noto imprenditore. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno della banca, che ora si prepara a nuove nomine.

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