Fabrizio Palermo lascia Siena Ora al Monte dei Paschi c’è posto sia per l’avvocato di Urso che per Caltagirone jr
Fabrizio Palermo ha lasciato il consiglio di amministrazione di Monte dei Paschi di Siena. La sua uscita è stata annunciata con fermezza, aprendo spazi in consiglio sia per l’avvocato coinvolto in questioni politiche sia per il figlio di un noto imprenditore. La decisione arriva in un momento di cambiamenti all’interno della banca, che ora si prepara a nuove nomine.
Fabrizio Palermo esce dal Montepaschi sbattendo la porta. E lascia il posto in cda al figlio di Francesco Gaetano Caltagirone. L’addio in polemica dell’amministratore delegato di Acea alla poltrona nel consiglio di amministrazione della banca senese avrà l’effetto collaterale di lasciare posto sia all’avvocato vicino a Fratelli d’Italia, Gianluca Brancadoro, già vicepresidente dell’istituto in quota governo-ministero dell’Economia, ma anche al figlio del costruttore romano, Alessandro Caltagirone. Il primo posto si era liberato nei giorni scorsi quando il board guidato da Luigi Lovaglio aveva dichiarato decaduto il consigliere Carlo Vivaldi per l’incompatibilità del ruolo con quello analogo rivestito in Banca Mediolanum.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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