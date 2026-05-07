Fabio Quartararo ha dichiarato di non nutrire grandi aspettative per il Gran Premio di Le Mans, affermando di potersi concentrare solo sul dare il massimo durante la gara. Finora, i risultati ottenuti nel campionato non sono stati soddisfacenti, e le soddisfazioni sono state poche. La stagione in corso si sta rivelando difficile per il pilota, che si prepara a affrontare la prossima gara con questa mentalità.

Risultati insufficienti e soddisfazioni decisamente poche per Fabio Quartararo in questo inizio di Mondiale di MotoGP. Nei primi quattro appuntamenti andati in scena il pilota francese della Yamaha ha faticato tantissimo a estrarre la prestazione attesa dalla M1. Una moto che, per il momento, non gli ha dato alcuna confidenza sull’anteriore. Una ragione per cui i tempi sul giro sono stati scadenti. Le cadute, in questo quadro, sono state una logica conseguenza. In vista del prossimo appuntamento di Le Mans, davanti al proprio pubblico, Quartararo darà il meglio possibile, come sempre, nella consapevolezza di dover competere con una moto che non può consentirgli di vincere.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Quartararo: “Non ho grandi aspettative a Le Mans, non posso fare altro che spingere al 100%”

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