Miguel Indurain ha commentato l’interesse in Francia per un giovane ciclista portoghese, sottolineando che c’è entusiasmo per le sue capacità. Tuttavia, ha aggiunto che se il corridore parte al Tour de France e non ottiene risultati, potrebbe perdere credibilità. Indurain, noto per le sue vittorie consecutive nel Tour e nel Giro, ha parlato di questa situazione in un’intervista recente, senza fare ulteriori considerazioni.

Miguel Indurain, cinque volte vincitore del Tour de France, due volte vincitore del Giro d’Italia e campione del mondo e olimpico a cronometro, ritiene che il francese Paul Seixas, la rivelazione della stagione a soli 19 anni, abbia alimentato l’entusiasmo alla vigilia del Tour, ma è favorevole a smorzare la pressione e “riportare un po’ di calma”. Sulla partecipazione di Seixas al Tour: “ Non so se Paul Seixas parteciperà al Tour, se la squadra deciderà di farlo correre. Io ci sono andato a 19 anni, nel mio primo anno da professionista nell’85, ma il Tour è tutta un’altra cosa, soprattutto se si vuole competere. Io ho debuttato con una o due settimane di allenamento per capire come fosse il Tour.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Miguel Indurain: “In Francia sono entusiasti di Seixas, ma se va al Tour e non fa niente…”

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