Dopo la decisione di interrompere le commesse, trenta operai di un’azienda tessile sono rimasti senza stipendi. La società, precedentemente legata al marchio Ferragamo, ha sospeso ogni pagamento ai lavoratori. La sospensione delle commesse ha causato ripercussioni immediate sulla situazione finanziaria dell’azienda, che ora si trova ad affrontare difficoltà nel rispettare gli obblighi salariali. La vicenda si inserisce in un quadro di crisi industriale e cambiamenti nel settore della moda.

? Cosa scoprirai Come può la nuova Progetto Scarpa non pagare gli stipendi?. Perché Ferragamo ha deciso di tagliare improvvisamente le commesse?. Chi deve rispondere del reddito perso dai trenta operai?. Quali azioni decideranno il futuro dei lavoratori venerdì 8 maggio?.? In Breve Progetto Scarpa srl ha subentrato nell'attività il primo aprile 2026.. Tra novembre 2024 e febbraio 2026 si è conclusa una procedura di licenziamento collettivo.. Jacopo Maccari della Femca Cisl e Elisa Calori della Filctem Cgil chiedono interventi.. Assemblea sindacale con la sindaca Valentina Vadi prevista per venerdì 8 maggio.. Oltre 30 lavoratori dell’ex Calzaturificio Tm di San Giovanni Valdarno restano senza stipendio e senza lavoro dopo il blocco delle commesse da parte di Ferragamo spa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex Tm San Giovanni: 30 operai senza stipendi dopo il stop Ferragamo

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