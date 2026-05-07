Un uomo armato avrebbe inseguito e aggredito l'ex principe Andrea mentre passeggiava nei pressi di Sandringham. La scena si sarebbe svolta in un'area pubblica e l'aggressore sarebbe stato successivamente arrestato. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali feriti o sulle motivazioni dell'uomo armato. La polizia ha preso in custodia il sospettato per ulteriori accertamenti.

Andrew Mountbatten-Windsor, fratello del re d’Inghilterra Carlo III ed ex duca di York, è stato inseguito da un uomo armato durante una passeggiata con i suoi cani a Sandringham, dove vive. La polizia locale ha arrestato il sospettato, le cui reali intenzioni non sono ancora state chiarite. Tentata aggressione ad Andrew Mountbatten-Windsor La dinamica dell'accaduto Dove vive Andrew Mountbatten-Windsor dopo aver perso i titoli reali Tentata aggressione ad Andrew Mountbatten-Windsor Nella giornata di ieri 6 maggio un uomo avrebbe tentato di aggredire Andrew Mountbatten-Windsor, ex duca di York privato dei suoi titoli nobiliari da Re Carlo III d’Inghilterra dopo lo scandalo Epstein.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ex principe Andrea "inseguito da un uomo armato" vicino Sandringham mentre passeggiava, aggressore arrestato

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