Andrea un uomo incappucciato minaccia l’ex Principe nella sua casa di Sandringham

Un uomo incappucciato ha minacciato l’ex Principe nella sua abitazione di Sandringham, trasformando una normale passeggiata in un momento di grande tensione. La scena si è svolta in pochi istanti e ha coinvolto Andrea, figura nota per le recenti controversie. La polizia è intervenuta sul posto, ma al momento non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o motivazioni dell’episodio.

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Quella che doveva essere una semplice passeggiata si è trasformata in pochi istanti in una situazione carica di tensione per Andrea, da tempo tra le figure più controverse della famiglia reale britannica. L'ex Principe sarebbe stato, infatti, avvicinato e minacciato da un uomo misterioso con il volto coperto. L’episodio, avvenuto nei pressi della sua nuova residenza nella campagna di Sandringham, ha attirato nuovamente l’attenzione non solo sulla sua quotidianità lontana dai riflettori ufficiali, ma soprattutto sul tema, sempre più discusso, della sua sicurezza personale. L'ex Principe Andrea...🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Andrea, un uomo incappucciato minaccia l’ex Principe nella sua casa di Sandringham Notizie correlate Leggi anche: L'ex principe Andrea arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham. Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anni L'ex principe Andrea è stato arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham: «Ha condiviso informazioni con Epstein»Le indagini della polizia riguardano accuse secondo cui Mountbatten-Windsor, durante il periodo in cui ricopriva il ruolo di emissario commerciale...