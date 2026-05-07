Ex lido carabinieri di Bocale firmata la consegna al Comune | pronti per la riqualificazione

Oggi si è svolta presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria la firma che ufficializza la consegna dell’area demaniale marittima e delle strutture dell’ex Lido Carabinieri di Bocale al Comune. L’evento segna il passaggio formale della proprietà e apre la strada alle future operazioni di riqualificazione dell’area, che si svolgeranno con il coinvolgimento delle autorità locali.

Nella sala dello Stretto della Capitaneria di porto di Reggio Calabria è stata sottoscritta la consegna dell’area demaniale marittima e delle strutture dell’ex Lido Carabinieri di Bocale. Si tratta un importante passo verso la valorizzazione del litorale e la restituzione alla collettività di uno.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: "Ucchiatura.zero": la cerimonia di consegna dell'installazione firmata Di Domenico-Viggiano Attestato di merito al Cavaliere Franco Messina, il sindaco Miccichè consegna la targa al ComuneUn riconoscimento che valorizza il costante impegno civico, sociale e istituzionale profuso con dedizione verso Agrigento e l’intera regione...