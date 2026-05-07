Ex Isochimica Laura Nargi | Da luogo di dolore a polo di futuro per Avellino

Laura Nargi ha dichiarato che la riqualificazione dell’ex Isochimica rappresenta più di un intervento urbanistico, diventando un simbolo per la comunità di Avellino. La trasformazione del sito, che in passato ha segnato il dolore della città, mira ora a creare un nuovo spazio di sviluppo e speranza. La scelta di rigenerare quell’area è descritta come un gesto che riguarda anche il senso di identità della città stessa.

Rigenerare l’ex Isochimica non rappresenta soltanto una scelta urbanistica, ma costituisce un vero e proprio atto identitario per l’intera città. È questo il senso del Punto 10 del programma di Laura Nargi, candidata sindaco alle prossime elezioni comunali, che individua nell’area simbolo della.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Laura Nargi, la separazione dal passato e il futuro di "Siamo Avellino": ?«I sindaci non si propongono, vogliamo un modello diverso»?«Non sto lanciando una mia candidatura, ma un messaggio più potente» Nargi presenta il nuovo progetto e frena sulle coalizioni: «Saremo in campo, ma... Ecco la lista "Ora Avellino" a sostegno di Laura NargiComponenti della lista Ora Avellino Rauzzino Antonio Gerardo (Detto Rau)Barbato PaolaBelfiore AmeliaBrogna CarmineCapobianco Francesca PiaCotilici... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni ad Avellino, la battaglia sui programmi dallo stadio al salario minimo; Nargi, Pizza e Festa: le tre idee di città nel primo confronto televisivo tra i candidati; Il solito Festa, Pizza calmo e concreto, Nargi concentrata sulle criticità: com'è andato il confronto Rai. Avellino, Laura Nargi salva solo con i festiani: scatta la resa dei conti nel PdIl no dei consiglieri Pd al governo di salute pubblica proposto dalla sindaca Nargi non sarà indolore per via Tagliamento. Questo pomeriggio, alle 18 al circolo della stampa, il gruppo democrats ... ilmattino.it Avellino, Laura Nargi. Voto contrario al consultivo: «Mi avete delusa»«Abbiamo vissuto undici mesi di caccia al sindaco scomodo, votato dagli avellinesi, che voleva cambiare la città. A queste condizioni non ci starò mai». È il duro j’accuse che la sindaca Laura Nargi ... ilmattino.it Il nuovo stadio Partenio-Lombardi si conferma uno dei pilastri del programma elettorale di Laura Nargi ad Avellino. Un intervento considerato strategico per i prossimi dieci anni, capace di incidere non solo sullo sport, ma anche sullo sviluppo economico e urb - facebook.com facebook