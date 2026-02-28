Laura Nargi la separazione dal passato e il futuro di Siamo Avellino | ?I sindaci non si propongono vogliamo un modello diverso

Nella mattina di oggi, nella sala Blu del Carcere Borbonico di Avellino, Laura Nargi si è presentata davanti alla città. La sua presenza segna un momento di rottura con il passato, mentre parla di

?«Non sto lanciando una mia candidatura, ma un messaggio più potente» Nargi presenta il nuovo progetto e frena sulle coalizioni: «Saremo in campo, ma basta con l'uomo solo al comando. Sceglieremo insieme chi appoggiare» Avellino, mattina. Sala Blu del Carcere Borbonico. Laura Nargi torna davanti alla città e lo fa con un giro larghissimo. Presenta l’associazione “Siamo Avellino”, erede della lista delle comunali 2024, e mette subito una distanza tra sé e ciò che è stata: «Mi sono rotta di Laura Nargi». Non uno slogan di cortesia. Una linea, a suo dire, tirata sull’asfalto. L’amministrazione è caduta. Da allora, dice, si è ripartiti da fuori, dai marciapiedi, dalle porte aperte e da quelle chiuse. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

VIDEO/ “Laura Nargi c’è per Avellino e non per una candidatura”Bagno di folla alla presentazione del progetto civico "Siamo Avellino" legato all'ex sindaco, ma sulle candidature frena Il bagno di folla c’è.

“Siamo Avellino”, riparte la squadra dell’ex sindaco NargiTempo di lettura: < 1 minutoSarà presentata ufficialmente sabato 28 febbraio alle ore 11, nella Sala Blu del Carcere Borbonico, l’associazione “Siamo...

Comunali, il messaggio dell’ex sindaca Nargi: basta freni e personalismi, ci siamo per la cittàAVELLINO- Mi sono rotta di Laura Nargi. A dirlo e’ la stessa ex sindaca di Avellino, in uno dei messaggi, evidentemente l’ultimo della campagna mi sono rotto di… lanciata da alcune settimane dalla ... irpinianews.it

Avellino, inchiesta Dolce Vita, il gip archivia 22 indagati. C'è anche l'ex sindaca NargiNon ci sono elementi per sostenere l'accusa davanti ad un tribunale: il gip del tribunale di Avellino, Giulio Argenio, ha così archiviato la posizione di 22 indagati ... ilmattino.it