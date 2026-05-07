È in vendita una villa Liberty a Porto Potenza Picena, con un prezzo di 450 mila euro. La proprietà presenta una struttura principale in stile Liberty, affiancata da un'ala degli anni ‘60. Alcuni spazi esterni, come il garage e la corte, sono in condizioni precarie e richiedono interventi di recupero. La valutazione dei costi di restauro di questi ambienti rappresenta uno degli aspetti principali legati alla vendita.

? Cosa scoprirai Cosa nasconde il contrasto tra la villa Liberty e l'ala anni '60?. Quanto costerà il recupero del garage pericolante e della corte abbandonata?. Come influirà la vendita sulla memoria storica di Porto Potenza Picena?. Chi presenterà l'offerta entro la scadenza del 5 giugno prossimo?.? In Breve Villa Liberty anni '30 e ala anni '60 coprono circa 900 metri quadrati totali.. Sopralluoghi presso la Fondazione Ircer-Assunta entro il 29 maggio per valutare l'immobile.. Scadenza offerte in busta chiusa il 5 giugno alle ore 13:00.. Apertura delle buste fissata per il 19 giugno alle ore 10:00.. La Fondazione Ircer-Assunta di Recanati ha ufficializzato la vendita dell’ex sede dell’Ipsia a Porto Potenza Picena, fissando il termine per le offerte in busta chiusa al 5 giugno prossimo alle ore 13.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ex Ipsia a Porto Potenza Picena: in vendita villa Liberty a 450mila €

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