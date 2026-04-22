Casa da sogno in vendita a Verona villa Liberty vista Adige

Una villa Liberty situata nel centro di Verona è in vendita al prezzo di 4.500.000 euro. La proprietà si estende su 840 metri quadrati e dispone di sei camere da letto e sei bagni. La vista sull'Adige caratterizza l'immobile, che viene proposto da Sotheby's. La casa rappresenta un esempio di architettura storica nel cuore della città.

Sotheby's mette in vendita una vera casa da sogno in centro a Verona, prezzo4.500.000 €, 6 camere, 6 bagni, 840 mq. con giardino storico, torretta, ampi saloni.In zona di San Zeno, a pochi passi da Piazza Bra, dall'Arena e dalle principali attrazioni cittadine, sorge questa straordinaria villa.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Leggi anche: Villa d’Este, un sogno in vendita per due milioni e mezzo Triangolo Verde Roma: passeggiata tra architettura Liberty, Villa Blanc e Villa TorloniaC’è un angolo di Roma dove la natura incontra la storia: scopri il triangolo verde, tra villini liberty, giardini segreti e set cinematografici. Altri aggiornamenti Temi più discussi: La cucina verde è il cuore di questa casa di 70 metri quadri a Milano. Il segreto che la rende unica? L’idea da cui è nata; Deo Due Infinito Blu: 7 Spray per un'Atmosfera da Sogno in Casa; Roma, la moglie di Tinto Brass: Prigionieri in casa da 4 mesi, situazione insostenibile; David Beckham, la casa da 40 milioni (con passaggio segreto) a Londra, la villa sulla baia a Biscayne e l'attico da sogno nel cuore di... Britney Spears: casa da sogno in CaliforniaBritney Spears: casa da sogno in California. La cantante statunitense non bada a spese quando si tratta di case e stavolta ha puntato davvero in alto. La Spears ha infatti deciso di acquistare una ... 105.net Fiorello, dove vive il conduttore: la sua casa da sognoFiorello, dove vive il conduttore con la sua famiglia: la casa è bellissima, un vero sogno. Ecco dove si trova. Fiorello, showman per eccellenza, vive in una casa da sogno insieme alla moglie e alla ... ilsussidiario.net Muffin ai fiocchi di avena morbidi, golosi e facili da preparare, perfetti per colazione o merenda. Con un tocco di cioccolato fondente, questi muffin fatti in casa conquisteranno grandi e piccini al primo assaggio. Link alla ricetta completa di video nel primo com - facebook.com facebook