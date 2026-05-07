Una modella brasiliana, nota per la partecipazione a un reality show, si trova attualmente a New York per sostenere alcuni casting con la sua agenzia. Recentemente, un ex concorrente del programma ha condiviso sui social media una decisione presa, che sembra aver attirato l’attenzione del pubblico. La modella si sta concentrando sulla sua carriera nel mondo della moda, mentre il suo ex collega ha pubblicato un messaggio che ha generato discussioni online.

Helena Prestes continua il suo periodo d'oro in seguito all'esperienza fatta al Grande fratello. La modella brasiliana si trova a New York dove sta svolgendo alcuni casting con la sua agenzia di moda. Nel frattempo, un ex gieffino che ha condiviso con la donna l'esperienza nella Casa ha preso una decisione social che non è passata inosservata ai fans. Si tratta di Mattia Fumagalli, il quale ha deciso di aprire un canale esclusivo su Instagram come fatto da Helena Prestes. Il maestro di sci infatti condivide contenuti esclusivi per i suoi followes ad un prezzo mensile scelto da lui. L'uomo non è l'unico a copiare la modella visto che in passato anche altri ex gieffini hanno seguito il suo esempio come Lorenzo Spolverato e Tommaso Franchi.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Ex gieffino copia Helena Prestes: presa una decisione social

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