Helena Prestes ha annunciato di aver acquistato la sua prima casa a Lecco durante una diretta su TikTok seguita da oltre 60 mila utenti. La influencer brasiliana ha condiviso questa decisione con i suoi follower, suscitando reazioni positive tra gli spettatori. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei social, alimentando l'interesse attorno alla sua vita personale e alle sue prossime mosse.

Helena Prestes continua a far parlare di sé. Dopo aver reso pubblico di aver comprato la sua prima casa a Lecco, ecco che l'influencer brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dove ha oltre 60 mila utenti. In questo frangente, la donna ha annunciato di aver preso una drastica decisione per contrastare gli haters, che spesso inquinano i suoi canali social con cattiverie sia su di lei che sulla sua storia d'amore con Javier Martinez, conosciuto all'interno del Grande Fratello. Nel corso della diretta, Helena Prestes ha spiegato di aver deciso d'intervenire, affidandosi ad un avvocato per placare tale problema. Neanche a dirlo, la novità ha suscitato la felicità dei fans, che da mesi chiedevano che venissero prese misure drastiche contro i leoni da tastiera. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes presa una drastica decisione: i fans esultano

Leggi anche: Steijn, caos nello spogliatoio del Feyenoord: decisione drastica presa da Van Persie. La ricostruzione

Helena Prestes e Javier Martinez celebrano una speciale ricorrenza: ecco qualeLa storia d'amore tra Helena Prestes e Javier Martinez continua col vento in poppa.

Helena Prestes E Il Compleanno Della Nonna: Il Ricordo Dal GF COMMUOVE Tutti

Contenuti utili per approfondire Helena Prestes.

Temi più discussi: Helena Prestes, morto il padre: Momento delicato, chiedo rispetto; Helena Prestes, lacrime dopo la morte del padre: Voglio onorare ciò che di bello mi ha insegnato; Ex gieffina copia Helena Prestes: presa una decisione sui social; Helena Prestes torna sui social dopo la morte del padre: Ora si ricomincia.

Addio a Antonio Prestes: Helena affronta il lutto e torna sui socialIl 25 febbraio 2026 Helena Prestes, modella, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello, aveva annunciato ai suoi fan la morte del padre, Antonio Prestes, all’età di 62 anni. Dopo qualche giorno ... quilink.it

Helena Prestes torna sui social dopo la morte del padre: Ora si ricominciaDopo giorni di silenzio digitale, Helena Prestes è riapparsa sui social con un messaggio che ha il sapore della fragilità e della rinascita. Nessun filtro patinato, nessuna posa studiata: solo parole ... 361magazine.com

Helena Prestes realizza uno dei suoi sogni: ha acquistato la sua prima casa a Lecco. Un traguardo importante arrivato dopo tante prove che la vita le ha messo davanti: un’infanzia difficile, la perdita del padre e un percorso personale fatto di forza e determi - facebook.com facebook

L’abbraccio tra Helena Prestes e Javier Martinez e papà Orso #helenaprestes #javiermartinez x.com