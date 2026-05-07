Ex Forlani sgomberata I 24 senzatetto trasferiti in strutture d’accoglienza

L’ex area Forlani è stata sgomberata, e le 24 persone che vi avevano trovato rifugio sono state trasferite in strutture di accoglienza. Le operazioni sono state completate questa mattina, con tutte le persone accompagnate in modo sicuro. Nessuna altra informazione sui tempi o sui dettagli delle strutture di destinazione è stata resa nota. L’intervento ha concluso le attività di sgombero avviate nelle scorse settimane.

Sgomberata l’ex area Forlani, con le persone che vi avevano trovato rifugio al coperto portate in strutture dove possono essere assistite. Si tratta di 24 persone senza fissa dimora. Ieri mattina le forze dell’ordine sono arrivate sul posto per liberare l’edificio. L’azione era stata messa in preventivo per poter poi consegnare il lotto all’impresa che potrà così iniziare i lavori di demolizione della struttura. Ma ancor prima, nella serata di martedì, le operatrici del Centro servizi per senza dimora e di Casa Gallo, il centro di accoglienza situato nelle immediate vicinanze, si sono recate sul posto per convincere chi vi dormiva ad accettare di essere spostate in strutture idonee.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Forlani sgomberata. I 24 senzatetto trasferiti in strutture d’accoglienza Notizie correlate Sgomberata l'ex Forlani, all'interno 24 persone ricollocate altrove. Partono i lavori per la demolizioneSi è concluso, senza alcuna criticità, l'intervento di presa in carico sociale coordinato dai Servizi Sociali del Comune di Rimini che ha consentito... Leggi anche: Sgomberata la tendopoli di senzatetto all’Annunziata di Bologna Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ex Forlani sgomberata. I 24 senzatetto trasferiti in strutture d’accoglienza; Sgomberata l'ex Forlani, all'interno 24 persone ricollocate altrove. Partono i lavori per la demolizione. Area ex Forlani sgomberata: i senzatetto collocati nelle strutture cittadineQuesta mattina (6 maggio) si è concluso l'intervento di presa in carico sociale coordinato dai Servizi Sociali del Comune di Rimini che ha consentito di trovare una sistemazione adeguata a tutte le pe ... altarimini.it