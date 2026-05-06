Sgomberata l' ex Forlani all' interno 24 persone ricollocate altrove Partono i lavori per la demolizione

Le operazioni di sgombero nell'area ex Forlani, in via Dario Campana, si sono concluse senza problemi, con 24 persone ricollocate in altre sistemazioni. L'intervento è stato coordinato dai Servizi Sociali del Comune di Rimini, che hanno gestito l'accoglienza e la sistemazione temporanea di chi si trovava all’interno della struttura. Ora sono iniziati i lavori di demolizione dell’edificio.

Si è concluso, senza alcuna criticità, l'intervento di presa in carico sociale coordinato dai Servizi Sociali del Comune di Rimini che ha consentito di trovare una sistemazione adeguata a tutte le persone che stazionavano all'interno delle strutture dell'area ex Forlani, in via Dario Campana.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Area ex Forlani, aggiudicati i lavori di demolizione degli immobili: si partirà dopo PasquaÈ stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta 3r Costruzioni srl l’intervento di demolizione degli edifici presenti nell’area ex Forlani, il... Un mese e mezzo per abbattere l'ex colonia Enel: dalla prossima settimana partono i lavori di demolizioneParte il conto alla rovescia per la demolizione di uno degli immobili simbolo del degrado sul lungomare.