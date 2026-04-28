All’alba di oggi, le forze dell’ordine hanno portato a termine lo sgombero della tendopoli di senzatetto situata all’Annunziata, a Bologna. La zona, che si trovava vicino al centro storico e fuori porta San Mamolo, era occupata da alcune tende da diversi mesi. La polizia e la polizia locale hanno rimosso le strutture presenti sotto il portico della chiesa, portando a conclusione l’occupazione di quella zona.

Bologna, 28 aprile 2026 – Via le tende dal portico dell’Annunziata a Bologna. Polizia e polizia locale hanno sgomberato all'alba la tendopoli di senzatetto che da alcuni mesi occupava l’area, a due passi dal centro storico, subito fuori porta San Mamolo. Il provvedimento annunciato da Madrid. Il provvedimento era stato annunciato la settimana scorsa dall’assessora alla sicurezza e al welfare Matilde Madrid. "Come Comune – aveva specificato - ci facciamo carico di queste persone e per tutte loro avremo pronti a breve sufficienti posti per l’accoglienza. Noi ci occuperemo di loro, con le nostre risorse e i nostri strumenti, ma è bene che il cantiere della Soprintendenza parta e che l’avvio sia imminente".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sgomberata la tendopoli di senzatetto all’Annunziata di Bologna

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