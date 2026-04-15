Il cortometraggio intitolato “Ciao, Varsavia”, scritto e diretto da Diletta Di Nicolantonio, è stato trasmesso su MUBI dopo aver ottenuto riconoscimenti in festival e premi, tra cui un David di Donatello. Il film ha riscosso successo tra pubblico e critica, consolidandosi come uno dei titoli più significativi del cinema d’autore contemporaneo.

Dopo il successo nei festival e i riconoscimenti ottenuti, “Ciao, Varsavia”, il cortometraggio scritto e diretto da Diletta Di Nicolantonio, approda su MUBI, confermandosi come uno dei titoli più intensi e rilevanti del panorama cinematografico contemporaneo. Il film, interpretato da Carlotta Gamba e Fortunato Cerlino, con le musiche di Andrea Guerra, è attualmente in cinquina ai David di Donatello per il Miglior Cortometraggio e presente nella short list dei Corti d’Argento. Parallelamente, è anche nelle sale italiane all’interno del progetto “Corto che Passione”, che porta al cinema una selezione di opere brevi capaci di raccontare storie profonde e attuali.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - “Ciao, Varsavia” arriva su MUBI: il corto di Diletta Di Nicolantonio tra David di Donatello e cinema d’autore

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Solo oggi martedì 14 aprile 2026 CORTI CHE PASSIONE! Spettacolo ore 17.15 ASTRONAUTA di Giorgio Giampà (17’, spagnolo con ST - sottotitoli) CIAO, VARSAVIA di Diletta Di Nicolantonio (19’, italiano e polacco ST) EVERYDAY IN GAZA di Omar R - facebook.com facebook