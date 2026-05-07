evento in porto i giovani sono protagonisti

Un evento si svolge nel porto di Ancona, dove i giovani sono protagonisti di iniziative volte a riaccendere l’attenzione sulla città. Un consigliere comunale ha commentato l’iniziativa, sottolineando il ruolo attivo dei partecipanti nel coinvolgimento della comunità locale. La manifestazione si concentra sulla valorizzazione del porto e sulla partecipazione dei giovani alle attività pubbliche, con attenzione alle opportunità di aggregazione e di espressione civica.

L’intraprendenza dei giovani anconetani per risvegliare la città. È quanto sostiene il consigliere comunale del Partito Democratico, Giacomo Petrelli: "Domenica scorsa, in collaborazione con il Bar Manganelli, hanno organizzato un evento al porto che ha visto una partecipazione altissima: tanti ragazzi e ottima musica per una serata riuscita, senza eccessi, ma con grande presenza e coinvolgimento. Agli organizzatori di Private Collective faccio un plauso sincero: stanno lasciando un segno in città, dimostrando che Ancona può essere più viva e più attrattiva grazie a chi ha voglia di mettersi in gioco con intraprendenza. Ad Ancona i giovani non aspettano nessuno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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