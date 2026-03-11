Benetton all' evento di Unhate sulla fragilità tra i giovani | Non sono svogliati cercano spazio – Il video

Durante l’evento di Unhate sulla fragilità tra i giovani, un rappresentante di Benetton ha affermato che i giovani non sono svogliati, ma cercano semplicemente spazio e riconoscimento. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a Roma, il 10 marzo 2026, e nel video pubblicato si evidenzia come l’azienda abbia integrato questa prospettiva nel proprio modello organizzativo.

(Agenzia Vista) Roma, 10 marzo 2026 "Ormai questa visione di immaginare che i giovani siano al centro del nostro modello organizzativo è qualche cosa di concreto. L'avevo sperimentato nella mia vita precedente imprenditoriale con 21 Invest, la mia società. Negli ultimi quattro anni l'abbiamo applicato anche ad Edizione, quindi, insomma, con l'incognita di una scala molto più grande, ma abbiamo delle grandi conferme di questo teorema. I giovani, a differenza della retorica di cui si sente parlare adesso — svogliati o non ingaggiati — hanno delle caratteristiche diverse: vogliono partecipare, sono molto convinti", così... 🔗 Leggi su Open.online

Governo e Unhate: un ecosistema educativo per i giovaniLa presentazione della ricerca condotta da Fondazione Unhate ha messo in luce un allineamento strategico tra i dati raccolti e le politiche educative...

Giovani talenti per l'identità toscana, l'evento che lascia spazio a moda e creativitàFirenze, 13 gennaio 2026 - Arriva a compimento nella settimana di Pitti immagine uomo con l'evento espositivo 'Radici future: Giovani talenti per...

