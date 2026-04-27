Al Factory di NoLo l’evento dove tutti sono protagonisti | addio palchi e scalette e si comincia subito a conversare

Mercoledì 29 aprile, a partire dalle 19,30, nel locale Factory NoLo di viale Monza 4 a Milano, si terrà l’evento intitolato “User Generated Event: Allievi e Maestri”. L’appuntamento cambia il modo di organizzare gli incontri, eliminando palchi e scalette e favorendo conversazioni dirette tra i partecipanti. L’evento si svolge negli spazi del locale, che si apre a un format più spontaneo e partecipativo.

Milano, 27 aprile 2026 – Mercoledì 29 aprile 2026 a Milano, a partire dalle 19,30 negli spazi di Factory NoLo in viale Monza 4, va in scena “ User Generated Event: Allievi e Maestri”, un appuntamento che mette in discussione il formato classico degli eventi. Non ci sarà un palco da guardare né una scaletta da seguire. Chi partecipa entra in gioco subito: le conversazioni nascono lì, tra le persone presenti, senza filtri e senza ruoli fissi. Il titolo dice già molto: Allievi e Maestri non sono categorie rigide, ma posizioni che si scambiano durante la serata. Si ascolta, si interviene, si cambia prospettiva. Anche chi arriva senza un’idea precisa spesso esce con qualcosa di concreto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Al Factory di NoLo l’evento dove tutti sono protagonisti: addio palchi e scalette, e si comincia subito a conversare Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: si comincia! Subito Andrea Carlino sul tatami di Tbilisi Leggi anche: LIVE Speed skating, 10000 metri Olimpiadi in DIRETTA: si comincia subito con Lorello