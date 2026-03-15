Sorpreso mentre violava i domiciliari per spaccio di stupefacenti | 50enne arrestato dalla Polizia di Avellino

Una persona di 50 anni è stata arrestata dalla Polizia di Avellino mentre violava i domiciliari per attività di spaccio di stupefacenti. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato sorpreso nel suo appartamento durante un controllo e portato in centrale. L'operazione ha portato all'arresto e al sequestro di sostanze già pronte per la vendita.

Polizia di Stato - Avellino: arrestato un pregiudicato 50enne per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.La Polizia di Stato di Avellino ha arrestato un pregiudicato 50enne per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti.In particolare, nella giornata di ieri 14 corrente, i. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Articoli correlati Arrestato a Secondigliano 47enne evaso dai domiciliari: sorpreso a spacciare cocaina dalla Polizia di StatoSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Sorpreso mentre ruba in un negozio: 42enne arrestato dalla Polizia di StatoTarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato un pregiudicato tarantino di 42 anni ritenuto presunto responsabile del reato di furto... Una selezione di notizie su Sorpreso mentre violava i domiciliari... Discussioni sull' argomento Messina, viola il divieto di avvicinamento: arrestato trentenne dalla Polizia di Stato; Avellino – Viola le prescrizioni, scatta l’aggravamento: 52enne arrestato dai Carabinieri; Viola le prescrizioni e minaccia gli agenti a Novara 36enne pregiudicato condotto in carcere. Pronto soccorso di Avellino, 15 persone identificate poliziotto minacciato con coccio di vetroSono almeno quindici le persone identificate dalla polizia che avrebbero partecipato alla violenta rissa scoppiata giovedì sera prima a contrada Quattrograna in città (nella foto ... ilmattino.it #occhioalletruffe La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato, in stato di libertà, quattro persone per truffa aggravata e tentata truffa. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, all’esito di attività investigativa, hanno denunciato alla Procura della Repubblic facebook