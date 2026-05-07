Evaristo Beccalossi il genio dell’Inter che provò a salvare il Trento

Evaristo Beccalossi, noto calciatore dell’Inter, è deceduto recentemente, riportando alla luce anche una vicenda poco nota nel calcio italiano. In passato, Beccalossi aveva tentato di salvare il Trento, squadra di cui si occupò in un momento difficile. La sua morte ha riacceso l’attenzione su quella fase della sua carriera e sulla presenza di un episodio che, seppur meno noto, rimane impresso nella memoria di alcuni appassionati.

La morte di Evaristo Beccalossi riporta a galla anche una storia quasi dimenticata dal grande calcio, ma rimasta impressa nella memoria di molti tifosi trentini. Una parentesi breve, surreale e per certi versi romantica: quella vissuta dall’ex fantasista nerazzurro accanto al Calcio Trento.🔗 Leggi su Trentotoday.it

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