È deceduto Evaristo Beccalossi, noto come “genio ribelle” e “Sivori italiano”, ex calciatore e fantasista dell’Inter degli anni Ottanta. La notizia è stata diffusa senza dettagli sulle cause del decesso. Beccalossi era stato oggetto di numerosi omaggi, tra canzoni e articoli, durante la sua carriera e successivamente. La sua morte ha suscitato commozione tra appassionati e addetti ai lavori.

Addio a Evaristo Beccalossi, il “genio”, il “Beck”, il “Sivori italiano”, il fantasista dell’Inter degli anni Ottanta a cui avevano dedicato odi, canzoni e articoli cantanti e giornalisti. Scusa se insisto, mi chiamo Evaristo, celebre frase di Beppe Viola, diventò canzone, con quella di Enrico Ruggeri, come tanti altri tributi a lui dedicati nell’immagiario artistico e sportivo italiano. Evaristo Beccalossi avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio, ma da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa un’emorragia cerebrale che l’aveva colpito nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Evaristo Beccalossi e le cause della morte.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio a Evaristo Beccalossi, il “genio ribelle” dell’Inter (video). Le cause della morte

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