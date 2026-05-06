Evaristo Beccalossi, noto ex calciatore dell’Inter degli anni Ottanta, è deceduto a Brescia all’età di 69 anni. La sua morte è avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì, dopo un lungo periodo di malattia. Beccalossi, considerato uno dei giocatori più rappresentativi del suo periodo, si è spento nel suo luogo di residenza. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo sportivo.

La morte a Brescia dopo un lungo calvario. Si è spento nella notte tra martedì e mercoledì a Brescia Evaristo Beccalossi, uno dei volti più iconici dell’Inter degli anni Ottanta. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. L’ex calciatore era ricoverato alla clinica Poliambulanza, dove era seguito da tempo dopo il grave malore che lo aveva colpito nel gennaio 2025. Un’emorragia cerebrale che aveva segnato l’inizio di un lungo periodo di sofferenza, tra ricoveri e coma. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente colpito il mondo del calcio, in particolare i tifosi nerazzurri che lo hanno sempre considerato molto più di un semplice giocatore.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Evaristo Beccalossi, il genio ribelle dell’Inter: se ne va a 69 anni, le cause del decesso

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