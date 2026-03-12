Eutanasie non necessarie al canile sanitario | tra pochi giorni la sentenza per i due veterinari sotto processo

Tra pochi giorni sarà annunciata la sentenza di primo grado nel processo che coinvolge due veterinari accusati di aver praticato eutanasie non necessarie nel canile sanitario della Asl di Città Sant’Angelo. I due professionisti, Franco Ruggeri e Lucio Di Tommaso, sono stati chiamati a rispondere delle presunte azioni compiute durante il loro incarico come direttori del servizio Sanità.

Quindi l’attesa sentenza che, ne è convinta l’associazione, “salvo imperdonabili colpi di scena, sarà di colpevolezza per almeno di uno dei due imputati”, scrive nell’ultimo post annunciando l’intenzione, non appena saranno pubblicate, di rendere note le motivazioni della sentenza e anche che, se non fosse quella attesa, ci sarà il ricorso in appello. Tanti, fa sapere l’associazione, quelli che stanno chiedendo informazioni sul caso cui dà appuntamento, per chi volesse esserci, davanti al tribunale di Pescara intorno alle 10 non potendo ovviamente saper in anticipo a che ora finirà l’udienza e il giudice si pronuncerà. Se la condanna dovesse arrivare, la Lega del Cane avanza già le sue richieste. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

