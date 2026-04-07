La denuncia con tanto di immagini | il canile sanitario incompiuto e in stato d' abbandono

Un residente ha presentato una denuncia accompagnata da immagini che mostrano lo stato di abbandono del canile sanitario di Torre Santa Susanna. Le foto ritraggono box per i cani danneggiati e un giardino in condizioni di completo degrado. La persona ha chiesto come sia possibile che un bene pubblico, pagato con le tasse dei cittadini, venga lasciato in queste condizioni e che un servizio così importante resti incompleto.

L'immobile confiscato alla criminalità organizzata era stato affidato più di dieci anni fa al Comune. L'avvocato Missere: "Progetto dichiarato pronto solo in campagna elettorale, eppure è un bene pubblico" TORRE SANTA SUSANNA - “Box per i cani depredati e distrutti, giardino in assoluto abbandono. Come è possibile abbandonare un bene per il quale i cittadini onesti pagano tasse, facendo venir meno un servizio essenziale”? La domanda riguarda una “incompiuta”: il canile sanitario di Torre Santa Susanna. Le domande sono poste dall'avvocato Raffaele Missere, attraverso un video pubblicato sulle pagine sociale de “La voce a Sud”. La questione, come in ogni occasione in cui si parla di immobili pubblici, è anche politica. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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