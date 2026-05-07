Sal Da Vinci si trova a Vienna in vista dell’Eurovision 2026, con i pronostici che lo indicano tra i favoriti alla vittoria. Tuttavia, il cantante italiano deve fare attenzione a concorrenti provenienti dalla Danimarca, dalla Finlandia e dalla Grecia, considerate tra le principali avversarie. La manifestazione musicale si svolgerà nella capitale austriaca e vedrà la partecipazione di diversi artisti europei. I pronostici si basano sull’andamento delle scommesse e sulle impressioni degli addetti ai lavori.

Sal Da Vinci è pronto a sbarcare all'Eurovision 2026 di Vienna: secondo i pronostici potrebbe vincere, ma occhia a Danimarca, Finlandia e Grecia Manca pochissimo all’Eurovision Song Contestche si terrà dal 12 al 16 maggio.Sal Da Vinci sarà in gara per rappresentare l’Italiae porterà la suaPer sempre sìcon la quale ha trionfato a Sanremo. Così, sono giorni di tensione e trepidante attesa: in molti vogliono scoprire se il cantante partenopeo riuscirà a riportare l’Italia sul podio dopo 5 anni, gli ultimi sono stati i Maneskin nel 2021. Per ora le quotazioni sono dalla sua parte. Infatti per Sisal le posizioni potrebbero essere queste: Dunque, l’italiano è quotato molto bene e la sorpresa potrebbe sganciarla all’ultimo.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Eurovision, Sal Da Vinci è a Vienna: cosa dicono i pronostici

PSYCHOLOGIST REACTS TO ITALY IN EUROVISION: Sal Da vinci - Per sempre si REACTION #eurovision2026

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